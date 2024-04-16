الجوية يتعثر أمام نفط ميسان في دوري نجوم العراق

2024-04-16 01:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واعفرض فريق نفط ميسان التعادل على القوة الجوية بنتيجة (1-1) في المباراة التي اقيمت مساء الاثنين على ملعب الشعب الدولي ضمن مباريات الجولة 22 من دوري نجوم العراق بكرة القدم.وأفتتح التسجيل لفريق القوة الجوية اللاعب أيمن حسين في الدقيقة 52 فيما عادل اللاعب علاء الدين الدالي لفريق نفط ميسان في الدقيقة 59.وبهذه النتيجة رفع القوة الجوية رصيده عند النقطة 49 في المركز الثاني بينما نفط الوسط رفع رصيده عند النقطة 28 في المركز 11 من ترتيب الدوري.