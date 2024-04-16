رئيس الجمهورية يجري مباحثات موسعة مع العاهل الأردني

2024-04-16 01:06:09 - المصدر: جريدة الصباح

‎بغداد: الصباح





عقد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، والملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، أمس الاثنين، جولة من المباحثات الثنائية، بحضور الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد الأردني.

ووصل إلى العاصمة عمان؛ في زيارة رسمية للمملكة، وكان في استقباله الملك عبد الله الثاني. واستعرض الجانبان، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ودور العراق والأردن المحوري في المنطقة، والحرص على التعاون وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية، لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وشدد رئيس الجمهورية وملك الأردن، على ضرورة دعم القضية الفلسطينية وتكثيف الجهود للتوصل إلى وقف فوري للعدوان على غزة. كما دعيا المجتمع الدولي إلى التحرك لوضع حد للانتهاكات الخطيرة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.

وتناول اللقاء التطورات الأخيرة في المنطقة، وأهمية تخفيف حدة التوترات ووقف التصعيد المستمر، واعتماد التفاهمات والحوار البنّاء لترسيخ الأمن والاستقرار والسلام بين شعوب المنطقة.

بعدها عقدت مباحثات موسعة بين الجانبين، ترأس فيها رئيس الجمهورية الجانب العراقي، بينما ترأس الملك عبد الله الثاني الجانب الأردني.

وأكد رشيد عمق العلاقات التي تربط البلدين وضرورة توطيد التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات السياسية والأمنية والتجارية والاقتصادية، والطاقة والبيئة والسياحة، مشيراً إلى

ضرورة متابعة المشاريع التي شرع البلدان بتنفيذها.

وتطرق إلى ضرورة استمرار عقد الاجتماعات الثلاثية بين العراق والأردن ومصر بشكل دوري، والمضي قدما في تحقيق مخرجات القمم الثلاثية السابقة.

بدوره، أكد الملك عبد الله الثاني دعم بلاده لأمن واستقرار العراق، مشيرا إلى أهمية تنمية التعاون والعمل المشترك في مجالات الطاقة والصناعة والتجارة والبيئة.

وأضاف الملك عبد الله الثاني، أن الأردن يتطلع إلى بناء علاقات راسخة مع العراق، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز الدور المحوري للبلدين في تعزيز فرص السلام، لافتا إلى الأواصر والروابط الأخوية والاجتماعية والتاريخية التي تربط الشعبين العراقي والأردني.



