المحكمة الاتحادية ترد دعوى إلغاء المرسوم الجمهوري بتعيين العيداني محافظا للبصرة
2024-04-16 01:12:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
ردت المحكمة الاتحادية العليا، دعوى إلغاء المرسوم الجمهوري بتعيين اسعد العيداني محافظا للبصرة.
وبحسب وثيقة رسمية تلقتها وكالة الانباء العراقية (واع)، فأن المحكمة الاتحادية ردت دعوى إصدار الأمر الولائي وإلغاء المرسوم الجمهوري بتعيين أسعد العيداني محافظا للبصرة.
أدناه نص القرار:
ردت المحكمة الاتحادية العليا، دعوى إلغاء المرسوم الجمهوري بتعيين اسعد العيداني محافظا للبصرة.
وبحسب وثيقة رسمية تلقتها وكالة الانباء العراقية (واع)، فأن المحكمة الاتحادية ردت دعوى إصدار الأمر الولائي وإلغاء المرسوم الجمهوري بتعيين أسعد العيداني محافظا للبصرة.
أدناه نص القرار: