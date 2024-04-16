2024-04-16 01:12:09 - المصدر: منصة إيشان

خلال زيارته مقر وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” ولقاء الوزير لويد أوستن، أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن اللجنة التنسيقية العليا لتقييم الموقف العسكري بين العراق والولايات المتحدة ستعقد اجتماعها الثاني في تموز المقبل، لبحث علاقات صداقة أوسع مع أمريكا. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته “إيشان”، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع […]

ظهرت المقالة السوداني وجهاً لوجه مع أوستن: نريدكم أصدقاء للعراق أولاً على Eishan.