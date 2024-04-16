الحدود يخطف ثلاث نقاط ثمينة من نفط البصرة في "نجوم العراق"

2024-04-16 01:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن فريق الحدود من تحقيق الفوز على مضيفه نفط البصرة بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة 22 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الميناء في البصرة اليوم الاثنين عند الساعة السابعة والنصف مساءً.

انتهى الشوط الاول بتقدم الحدود بهدفين لهدف واحد لنفط البصرة، وسجل هدفي الحدود المحترف داكوستا في الدقيقة (3 - 26)، بينما سجل هدف نفط البصرة اللاعب حسام مالك في الدقيقة 45+2.

واستمرت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى اطلاق حكم اللقاء صافرته معلنا عن انتهاء المباراة.

أدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من حامد طالب حكما وسطا، ووليد كامل مساعدا أولا، واكرم اسماعيل مساعدا ثان، وحيدر عدوان حكما رابعا، وامجد كامل حكم "فار".