2024-04-16 08:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:اصدر محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي امرا اداريا بتغيير مدير بلدية قضاء الجبايش حسام عبد الباري وتكليف وسام شمخي بادارة بلدية القضاء.انتهى.

