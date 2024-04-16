2024-04-16 09:30:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تطعيم نحو مليون ونصف المليون طالب ضد مرض الحصبة.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الوزارة أعلنت عن تطعيم نحو مليون ونصف المليون خلال أول يومين من بدء الحملة الوطنية للتطعيم ضد مرض الحصبة لطلبة المدارس ورياض الأطفال في بغداد والمحافظات من ضمنها إقليم كردستان".

وأضاف البيان أن "هذا العدد تضمن تلقيح 704،589 طفلاً خلال اليوم الأول و 794،587 طفلاً لليوم الثاني".

وأشارت الوزارة الى "تحقيق نسبة 24 % خلال يومين من النسبة الكلية لحملة التطعيم والتي تستمر 10 أيام فعلية وتستهدف أكثر من 7 ملايين طفل".