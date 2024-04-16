بينها العراق.. ارتفاع صادرات السيارات الامريكية المستعملة الى 3 دول عربية

2024-04-16 09:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت صادرات السيارات الامريكية المستعملة الى دول العراق, الاردن , الامارات لتبلغ 25 الف سيارة لشهر شباط لسنة 2024 وهو الاعلى على امتداد السنة الماضية، فيما ارتفعت صادرات السيارات الامريكية المستعملة الى العراق مباشرة لتتجاوز حاجز الـ2000 سيارة شهريا لاول مرة. وبحسب الخبير الاقتصادي منار العبيدي، فإن صادرات السيارات الامريكية المستعملة الى الاردن ارتفعت لتبلغ 2137 سيارة في شهر شباط لسنة 2024. وأضاف، أن اكبر سوق للسيارات الامريكية المستعملة كان الى الامارات العربية المتحدة اذ بلغ عدد السيارات الامريكية المستعملة المصدرة الى الامارات 21 الف سيارة خلال شهر شباط 2024. ويعاد تصدير اغلب السيارات الامريكية المصدرة الى الامارات والاردن والعراق بعد اعادة صيانتها وتصليحها وتعتمد اسواق هذه الدول على العراق بشكل اساسي لتصدير هذه السيارات. وتوقع العبيدي بلوغ حجم سوق السيارات الامريكية المستعملة الى العراق من هذه الدول يبلغ ما بين 15 الى 20 الف سيارة شهريا. وعزا الخبير الاقتصادي اسباب ارتفاع الطلب على السيارات الامريكية المستعملة الى انخفاض قيمة التعرفة الكمركية في العراق بالاضافة الى انخفاض اسعار الوقود مقارنة مع باقي الدول الامر الذي يزيد من مقدار الطلب على السيارات الامريكية المعروفة بارتفاع استهلاكها للوقود.