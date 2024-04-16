2024-04-16 09:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -أربيل

أكد السياسي الكردي لطيف الشيخ، اليوم الثلاثاء (16 نيسان 2024)، أن موقع إقليم كردستان الجغرافي يضعه في قلب العاصفة في حال اندلع أي صراع بين إيران وإسرائيل.

وقال الشيخ في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "موقع كردستان الجغرافي يضعه في قلب العاصفة في حال اندلع أي صراع وتطور بين الجانبين".

وأضاف الشيخ، أن "كردستان وموقعها الجغرافي ووجود قواعد عسكرية أمريكية ومقرات للتحالف الدولي ومصالح للولايات المتحدة وسفارات وقنصليات وشركات أجنبية، في حال تطور الصراع فستكون جزءاً وعرضة للاستهداف"، مشددا على ان "الإقليم سيتأثر بشكل كبير جدا".

واكد أنه "يجب إبعاد كردستان عن أي صراع من خلال النأي بالنفس وعدم الوقوف مع أي طرف".

وتوقع مسؤولون في الادارة الأمريكية، أمس الإثنين، قيام تل أبيب بالرد على الهجوم الصاروخي الايراني الأخير، خلال الفترة المقبلة، رغم رفض واشنطن لهذا التحرك.

وكانت إيران قد نفذت هجوما بأكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة، وهو الأول الذي يستهدف إسرائيل من بلد آخر خلال أكثر من 30 عاما، وأثار مخاوف من صراع إقليمي أوسع، لكن الهجوم، الذي وصفته إيران بأنه رد على هجوم جوي استهدف قنصليتها في دمشق.