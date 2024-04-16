2024-04-16 09:36:09 - المصدر: منصة إيشان

كشفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة عن التنسيق مع البنك المركزي العراقي، على إعداد آليَّة لمنح القروض من المصارف للمواطنين الراغبين بالحصول على وحدات سكنيَّة ضمن المدن الجديدة. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة نبيل الصفار، في حديث لجريدة “الصباح”، إنَّ “المدن السكنية الجديدة تعد من المشاريع الستراتيجية المهمة للقضاء على أزمة السكن في البلاد، […]

ظهرت المقالة الإعمار تطمئن أصحاب الدخل المحدود.. قروض وتسهيلات للحصول على وحدة سكنية في المدن الجديدة أولاً على Eishan.