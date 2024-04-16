2024-04-16 09:36:09 - المصدر: منصة إيشان

رصد متابعون الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددا يحمل ورقة ملاحظات تصفها الصحافة الأمريكية بـ”ورقة الغش”، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. وخلال اللقاء الذي كان أمس الاثنين في البيت الأبيض، سحب بايدن البالغ من العمر 81 عاما، الورقة من جيبه ونظر لها مرارا وتكرارا. ورصدت الكاميرات محتوى بطاقة، حيث تضمنت توجيها بأحرف كبيرة حول متى يتوقف بايدن […]

ظهرت المقالة الكشف عن مضمون “ورقة غش” بايدن خلال اجتماعه مع السوداني أولاً على Eishan.