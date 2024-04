القبض على مخمورين أثناء محاولتهم الاعتداء على مواطنين في الناصرية

2024-04-16 09:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: قالت شرطة ذي قار أن القوات الأمنية ألقت القبض على مخمورين أثناء محاولتهم الاعتداء على المواطنين في الشامية. وذكر بيان للمديرية تابعته شبكة اخبار الناصرية أن الدوريات المرابطة في منطقة الشامية ألقت القبض على متهمين اثنين مخمورين حاولا الاعتداء على المواطنين بقطعهم الطريق والتهديد بالأسلحة الجارحة والتي...

