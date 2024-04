كهرباء ذي قار تنفذ حملة لازالة التجاوزات داخل احياء الناصرية

2024-04-16 09:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:نفذت مديرية توزيع كهرباء ذي قار حملة لرفع التجاوزات على الشبكة الوطنية في حي اور وسط الناصرية. وذكر مدير التوزيع عبد المجيد علاء لشبكة اخبار الناصرية ان “الحملة شملت البنايات والمجمعات التجارية وتم خلالها جباية أجور الكهرباء ورفع التجاوزات بكافة أنواعها من تبادل التغذية بين منطقة وأخرى فضلاً...

