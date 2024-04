صحة ذي قار: افتتاح ردهات الانعاش والباطنية في مستشفى الشطرة العام

2024-04-16 09:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:افتتحت دائرة صحة ذي قار ردهات الانعاش والباطنية في مستشفى الشطرة العام بحضور مدير المستشفى وعدد من مسؤولي الوحدات فيها. وذكر مدير مستشفى الشطرة العام الصيدلاني علي جبار صويح في بيان له تابعته شبكة أخبار الناصرية أنه تم تطوير الواقع الصحي والخدمي في المستشفى من خلال إعادة تأهيل...

