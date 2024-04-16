العراق يحقق 471 مليار دينار من إيرادات الكمارك خلال الربع الأول للعام الجاري

2024-04-16 10:30:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الثلاثاء (16 نيسان 2024)، تحقيق ايرادات خلال الربع الاول من العام، هي الاعلى منذ 10 سنوات، بحسب ما اعلنه مدير عام الهيئة حسن العكيلي.

وبحسب بيان للهيئة، تلقته "بغداد اليوم"، فقد أوضح العكيلي، أن الايرادات بلغت أكثر من 471 مليار دينار بزيادة بلغت (257.470313.542) دينار للفترة نفسها من العام السابق 2024 حيث تحققت نسبة نمو بالأيرادات بمقدار 120%.

وعزا العكيلي هذه الزيادة إلى تطبيق الأنظمة الألكترونية، وتحديدا نظام أتمتة وتحديث الكمارك الأسيكودا، التي طورت العمل الكمركي وساهمت في دقة وسرعة الأنجاز، مؤكدا بأن فرض السلطة الكمركية في كافة المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، مستندة في كل ذلك الى القانون، وستطال اجراءاتها الفاسدين والمتهربين ومن يعينهم على مخالفة احكام القانون الكمركي النافذ.