اليوم .. المنتخب الأولمبي يبدأ مشواره الآسيوي بمواجهة تايلند

2024-04-16 11:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعيخوض منتخبنا الأولمبي في الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء اولى مبارياته ضمن بطولة كأس آسيا تحت (23) عاماً لكرة القدم حينما يواجه نظيره التايلندي في ملعب الجنوب المونديالي ، لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثالثة التي تضم أيضا السعودية وطاجيكستان.وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) أن " منتخبنا الاولمبي يبحث عن بداية مثالية من خلال تحقيق الفوز الذي يقربه من بلوغ الدورالثاني، لاسيما أن نظام البطولة ينص على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني ".وأضاف أن " البطولة التي يتنافس فيهــا (16) منتخبا آسيويا، تحظى بأهمية خاصة باعتبارها بوابة التأهل للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس الصيف المقبل، إذ يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الأولمبياد مباشرة، مع فرصة إضافية لصاحب المركز الرابع، من خلال خوضه مواجهة الملحق أمام غينيا في التاسع من أيار المقبل".يشار الى أن النسخة السادسة من البطولة تقام في قطر للفترة من الـ (15) من نيسان ولغاية الـ (3) من أيار المقبل، في ملاعب (خليفة الدولي والجنوب وجاسم بن حمد وعبد الله بن خليفة).