القضاء: المؤبد والإعدام بحق تاجر مخدرات أجنبي وإرهابي قتل عدد من المواطنين

2024-04-16 11:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الثلاثاء، ان محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكماً بالاعدام بحق مجرم ارهابي شارك بقتل عدد من المواطنين في بغداد، فيما اشار الى أن محكمـة جنايـات واسـط أصـدرت حكمـا بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات يحمل الجنسية الأجنبية.

وذكر مجلس القضاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محكمة جنايات ذي قار، أصدرت حكماً بالاعدام بحق مجرم ارهابي شارك بقتل عدد من المواطنين واصابة اخرين في بغداد".

واضاف البيان ان "الارهابي اشترك مع مجموعته والتي تنتمي إلى احدى العصابات الارهابية تنفيذا لمشروعها الاجرامي وبدوافع ارهابية عام 2008 بقتل عدد من المواطنين".

وتابع أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة الثانية 1 /3 /4 وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".

من جانبها، أصـدرت محكمـة جنايـات واسـط حكمـا بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات يحمل الجنسية الأجنبية وذلك عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة".

واشار الى انه "القـي القـبض عليه وبحوزته كـــيس نــايلون يحتوي علـى مـادة بيضـاء بلوريـة الشـكـل بـوزن (118،300 غـم) مـن مـادة المثيـل أمفيتـامين المخـدرة بقصـد الاتجـار بـهـا".

واوضح البيان أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 27/أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47، 48، 49 من قانون العقوبات".