2024-04-16 11:30:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت السفيرة الامريكية في العراق آلينا رومانوسكي، اليوم الثلاثاء (16 نيسان 2024)، أن العراق شريكٌ قوي للولايات المتحدة.

وقالت رومانوسكي في تدوينة عبر منصة "اكس" وتابعتها "بغداد اليوم": "سُعدت بالانضمام إلى اجتماع SecBlinken مع رئيس الوزراء العراقي mohamedshia لمناقشة سبل بناء وتعزيز الشراكة الأمريكية العراقية الشاملة بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين لعام 2008".

واضافت: " يبقى العراق شريكاً قوياً للولايات المتحدة".

وامس الاثنين، ألتقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن بالبيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال السوداني خلال لقاء متلفز بحسب ما نقلته القناة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم": "نعمل على الانتقال من العلاقة العسكرية إلى الشراكة الكاملة مع الولايات المتحدة، وزيارتنا إلى واشنطن تأتي في وقت حساس ودقيق، ولها أهمية في تاريخ العلاقة بين البلدين".

وأضاف، ان "الحرب على داعش كانت أساس التعاون بين العراق والولايات المتحدة، وانتصارنا على التنظيم الإرهابي مهم وتحقق بتضحيات العراقيين ودعم الأصدقاء".

وأكد السوداني، ان "العراق في طور التعافي ويشهد تنمية في المشاريع الخدمية،" مشيرا الى "أننا سنناقش الشراكة المستدامة على أساس اتفاقية الإطار الاستراتيجي".

وشدد: "سنلتزم بمخرجات اللجنة التنسيقية العليا بين العراق والولايات المتحدة"، وقال: "حكومتي جادة في تنفيذ هذه الاتفاقية".

وأوضح السوداني: "وجودي في واشنطن يحمل الرغبة بالنهوض بواقع العراق وتوفير الخدمات، وملتزمون تجاه مختلف القضايا وخصوصاً ما يحصل في المنطقة".

وقال "نتفق على مبادئ القانون الدولي، ونرفض أي اعتداء على المدنيين وخصوصاً الأطفال والنساء".

وأضاف رئيس مجلس الوزراء "يهمنا كثيراً إيقاف الحرب المدمرة في غزة، ونأمل من كل الأطراف المعنية الالتزام بضبط النفس ونريد وقف اتساع الصراع في المنطقة".

وتعهد السوداني بـ"الإلتزام بحماية البعثات الدبلوماسية، والعمل على الانتقال من العلاقة العسكرية إلى الشراكة الكاملة مع الولايات المتحدة".

من جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: "ملتزمون بحماية مصالح أمريكا وشركائها في المنطقة بما في ذلك العراق".

وأضاف: "عازمون على تجنب تمدد الصراع في الشرق الأوسط".