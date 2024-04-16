2024-04-16 11:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

تعكف وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي، على إعداد آليَّة لمنح القروض من المصارف للمواطنين الراغبين بالحصول على وحدات سكنيَّة ضمن المدن الجديدة. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة نبيل الصفار، اليوم الثلاثاء، إنَّ المدن السكنية الجديدة تعد من المشاريع الستراتيجية المهمة للقضاء على أزمة السكن في البلاد، مبيناً أنَّ المشروع يتضمن بناء 15 ألف وحدة سكنية جديدة ببغداد والمحافظات والتي بإمكان محدودي الدخل الحصول عليها من خلال الحصول على قروض. وبيّن أنَّ هناك لجنة مشتركة مع البنك المركزي مشكلة برئاسة وزير الإعمار، تعكف حالياً على وضع الآلية الملائمة للحصول على قروض تمكن محدودي الدخل من الحصول على وحدات سكنية، لافتاً إلى أنَّ هذه اللجنة ستقدم نماذج إقراضية تناسب المواطنين وصولاً إلى آلية مناسبة يتم إقرارها والمصادقة عليها لإطلاق عملية الاقتراض. إلى ذلك، نبه الصفار على أنَّ ما يميز هذه الوحدات هي أنَّ الدولة ستحصل على نسبة من الأراضي المخدومة لتوزيعها بين الفئات المشمولة بالتخصيص، منوهاً بأنَّ النسبة تختلف من مدينة إلى أخرى وهي تتراوح ما بين عشرة إلى 25 بالمئة وبحسب مساحة وموقع المدينة السكنية وكثافتها السكانية للمحافظة. واكد إسهام الإجراء بخفض أسعار العقارات بشكل كبير كونها المرة الأولى التي تخصص فيها نسبة للدولة من المدن المحالة للتنفيذ.