رئيس الوزراء ووكيل وزيرة الخزانة يؤكدان على التعاون لتأهيل المصارف الخاضعة للإجراءات الأمريكية

2024-04-16 11:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووكيل وزيرة الخزانة الأمريكية والي أدييمو، اليوم الثلاثاء، على التعاون لتأهيل المصارف الخاضعة للإجراءات الأمريكية.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل في مقرّ إقامته بواشنطن فجر اليوم (بتوقيت بغداد)، وكيل وزيرة الخزانة الأمريكية والي أدييمو، والوفد المرافق له، بحضور محافظ البنك المركزي العراقي"، مبيناً أنه "جرى، خلال اللقاء، التداول في مجالات التعاون بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، في المجالات المالية والمصرفية والاقتصادية بشكل عام، والخطوات التي شرعت بها الحكومة في إصلاح القطاع المالي والمصرفي".

وأضاف أن "الاجتماع شهد تأكيد استمرار التعاون مع ملف الإصلاح المالي والمصرفي، وإمكانية التعاون على إعادة تأهيل المصارف التي خضعت لإجراءات خاصة من قبل الخزانة الأمريكية، بهدف الوصول إلى الامتثال للمعايير الدولية المعتمدة، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي".

وأشاد وكيل وزارة الخزانة الأمريكية، وفقاً للبيان، بـ"الإجراءات الحكومية المتخذة لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية وجهودها في الاستثمار الأمثل للطاقة، وكذلك إجراءات البنك المركزي العراقي الخاصة بتفعيل عمل المصارف العراقية، وإجراء التحويلات المالية عن طريق المصارف المراسلة، التي بلغت نسبة 80% من مجموع التحويلات المالية، وصولاً إلى الانتهاء بالعمل من خلال المنصة والبنك الفيدرالي نهاية العام الحالي".