2024-04-16 11:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

قدمت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، التعازي لسلطنة عُمان بضحايا السيول والأمطار الغزيرة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة لسلطنة عمان الشقيقة حكومة وشعباً في ضحايا السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها السلطنة".

وأعربت الوزارة "عن تضامنها وتعاطفها التام ووقوفها إلى جانب السلطنة لتجاوز هذه الأزمة".

واختتمت الوزارة بيانها بالقول: "نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على جميع المصابين بالشفاء العاجل".