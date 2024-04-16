صدور حكم بإعدام إرهابي شارك بعمليات ضد القوات الأمنية في الموصل

2024-04-16 11:36:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الثلاثاء (16 نيسان 2024)، حكما بالإعدام بحق مجرم ارهابي عن جريمة الانتماء لعصابات داعش الارهابية والمشاركة في العمليات الإرهابية ضد القوات الأمنية في مدينة الموصل.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الارهابي اعترف بالانتماء الى عصابات داعش الإرهابية وقام بترديد البيعة وعمل في ديوان الخدمات ثم المشاجب ثم المفارز العسكرية وبعد تحرير المدينة من قبل القوات الأمنية هرب مع عائلته الى دولة تركيا".

وأضاف، أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة الرابعة/ ١وبدلالة المادة الثانية/ 1 و 3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".