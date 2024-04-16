الاعدام بحق ارهابي شارك بقتل عدد من المواطنين في بغداد

2024-04-16 11:36:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ذي قار

أصدرت محكمة جنايات ذي قار ، اليوم الثلاثاء (16 نيسان 2024)، حكماً بالاعدام بحق مجرم ارهابي شارك بقتل عدد من المواطنين واصابة اخرين في بغداد .

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الارهابي اشترك مع مجموعته والتي تنتمي إلى احدى العصابات الارهابية تنفيذا لمشروعها الاجرامي وبدوافع ارهابية عام 2008 بقتل عدد من المواطنين".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة الثانية 1 /3 /4 وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".