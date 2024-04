جنايات ذي قار: الاعدام بحق مجرم ارهابي شارك في قتل عدد من مواطنين

2024-04-16 11:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أصدرت محكمة جنايات ذي قار حكماً بالاعدام بحق مجرم ارهابي شارك بقتل عدد من المواطنين واصابة اخرين في بغداد .وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تابعته شبكة اخبار الناصرية أن “الارهابي اشترك مع مجموعته والتي تنتمي إلى احدى العصابات الارهابية تنفيذا لمشروعها الاجرامي وبدوافع ارهابية عام 2008 بقتل عدد...

