شبكة أخبار الناصرية: قال مدير مستشفى الشطرة العام الصيدلاني علي جبار صويح أن المستشفى شهد ولادة ثلاثة توائم بعملية قيصرية طارئة. وأوضح مدير المستشفى في بيان له تابعته شبكة أخبار الناصرية أن صالة الولادة شهدت عملية قيصرية طارئة لسيدة بعمر 24 عاما من خارج القضاء أنجبت توأم ثلاثي ولد وبنتين....

