2024-04-16 11:48:09 - المصدر: منصة إيشان

أصدرت محكمة جنايات ذي قار حكماً بالاعدام بحق مجرم ارهابي شارك بقتل عدد من المواطنين واصابة اخرين في بغداد. وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “الارهابي اشترك مع مجموعته والتي تنتمي إلى احدى العصابات الارهابية تنفيذا لمشروعها الاجرامي وبدوافع ارهابية عام 2008 بقتل عدد من المواطنين”. وأضاف أن “الحكم صدر استناداً لأحكام المادة الثانية […]

ظهرت المقالة القضاء: الإعدام بحق إرهابي شارك بقتل مواطنين في بغداد عام 2008 أولاً على Eishan.