2024-04-16 11:48:09 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت اللجنة التنسيقية العليا(HCC) بين العراق والولايات المتحدة، في البيان المشترك الصادر عنها اليوم الثلاثاء، بأن بغداد وواشنطن وقعتا مذكرات تفاهم جديدة لمعالجة الغاز المحترق وتحويله إلى كهرباء. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن وفد جمهورية العراق، الذي يقوده نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط محمد تميم، ووفد حكومة […]

ظهرت المقالة بغداد وواشنطن توقعان مذكرات تفاهم جديدة لمعالجة الغاز المحترق وتحويله إلى كهرباء أولاً على Eishan.