2024-04-16 12:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتستضيف مدينةُ كربلاء المقدسة في الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء مباراة ذهاب نهائي منطقة غرب آسيا لكأس الاتحاد الآسيوي (2024) بين فريقي العهد اللبناني والنهضة العماني.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن" لقاء اليوم هو الثالث بين الفريقين خلال الموسم الحالي بعد أن أوقعتهما القرعة معاً في المجموعة الأولى في تصفيات البطولة وفاز العهد في اللقاء الأول بهدفين لواحد وبنفس النتيجة فاز الأخير".وأضاف أن "فريق العهد تمكن من بلوغ المباراة النهائية إثر فوزه في اللقاء الحاسم على نظيره الكهرباء العراقي بفارق الركلات الترجيحية (4-3) رغم خسارته ذهاباً بهدف ليضيع الكهرباء فرصة فرط فيها في اللحظات الأخيرة وهو يلعب في ميدانه".وأوضح أن "فريق النهضة العماني وصل للمباراة النهائية إثر تعادله مع الرفاع البحريني بهدف ذهاباً قبل حسم الأمور في مسقط في الوقت الأضافي بهدفين، ويسعى الى إبقاء اللقب في مسقط بعدما أحرز السيب العماني نسخة الموسم الأخير".