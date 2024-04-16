2024-04-16 12:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، حكماً بالإعدام بحق مجرم إرهابي شارك في عمليات ضد القوات الأمنية بالموصل، فيما أشار الى السجن 7 سنوات بحق مدان سلم وثائق رسمية الى جهات أجنبية.

وذكر مجلس القضاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الإرهابي اعترف بالانتماء الى عصابات داعش الإرهابية وقام بترديد البيعة وعمل في ديوان الخدمات ثم المشاجب ثم المفارز العسكرية وبعد تحرير المدينة من قبل القوات الأمنية هرب مع عائلته الى دولة تركيا".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/ 1 و 3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 ".

وتابع المجلس أن "محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مدان عن جريمة قيامه بتسليم وثائق وصور من هاتفه الشخصي إلى جهات أجنبية تخص مواقع ومصالح حكومية ومؤسسات عامة".

وبين أن "المدان كان يتنقل بين العراق وجورجيا لغرض الدراسة الجامعية وتعرف على أشخاص من الجنسية الأجنبية حيث قام بتزويدهم بمعلومات عن الأجهزة الأمنية وبعض الفرق العسكرية مقابل مبالغ مالية"، مشيراً الى أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 182 /2 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969".