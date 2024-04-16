2024-04-16 12:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، إن محكمة جنايات ذي قار أصدرت حكماً بالإعدام بحق مجرم إرهابي شارك بقتل عدد من المواطنين في بغداد، فيما أشار الى أن محكمـة جنايـات واسـط أصـدرت حكمـاً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات يحمل الجنسية الأجنبية.

وذكر مجلس القضاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محكمة جنايات ذي قار، أصدرت حكماً بالإعدام بحق مجرم إرهابي شارك بقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين في بغداد".

وأضاف البيان أن "الإرهابي اشترك مع مجموعته والتي تنتمي إلى إحدى العصابات الارهابية تنفيذاً لمشروعها الإجرامي وبدوافع إرهابية العام 2008 بقتل عدد من المواطنين".

وتابع أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة الثانية 1 /3 /4 وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

من جانبها، أصـدرت محكمـة جنايـات واسـط حكمـا بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات يحمل الجنسية الأجنبية، وذلك عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة".

وأشار الى أنه "القـي القـبض عليه وبحوزته كـــيس نــايلون يحتوي علـى مـادة بيضـاء بلوريـة الشـكـل بـوزن (118،300 غـم) مـن مـادة المثيـل أمفيتـامين المخـدرة بقصـد الاتجـار بـهـا".

وأوضح البيان أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 27/أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47، 48، 49 من قانون العقوبات".