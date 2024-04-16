مالية البرلمان توضح حقيقة أسباب تاخر ارسال موازنة 2024

2024-04-16 12:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشفت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، حقيقة تأخر ارسال جداول موازنة عام 2024 الى مجلس النواب لغرض التصويت، مبينة ان الجداول مكتملة، لافتا الى ان هناك سببين رئيسين وراء التريث بإرسالها للبرلمان. وقال عضو اللجنة النائب حسين مؤنس، في حديث تابعته الاقتصاد نيوز، إن مشكلة تأخير جداول موازنة عام 2024 لا تكمن اكتمال تفاصيلها بل المشكلة تتعلق بمسالتين فنية ونقدية. وأضاف ان الحكومة أنجزت ما عليها الا ان عدم توفر النقد هو السبب الرئيسي بتريث الحكومة من ارسال تلك الجداول، مبينا ان اغلب المشاريع بدأت تتوقف بسبب عدم تمويل مالي. وأوضح مؤنس، ان اللجنة المالية تتأمل من الحكومة توفير النقد الكافي خاصة بعد انتهاء زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى واشنطن.