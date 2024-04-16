2024-04-16 12:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن جلاد كادو اوغلو، رئيس جمعية مصدري الحبوب والبقول والبذور الزيتية والمنتجات اليوم الثلاثاء، أن العراق استورد ما قيمته 600 مليون دولار من الحبوب التركية في الربع الأول من العام الحالي. وأضاف كادو اوغلو، ان اجمالي صادرات الحبوب التركية بلغت 3.1 مليار دولار بزيادة 15.4 في الشرق الأوسط في الفترة التي انخفضت فيها صادرات إلى أفريقيا بنسبة 9.4 . وبين أن الشركات في جنوب شرق الأناضول تبيع ما متوسط 100 مليون دولار من المنتجات الغذائية الى العراق شهريا، مشيراً إلى أن حصة العراق من إجمالي صادرات الحبوب التركية بلغت 583 مليون دولار.