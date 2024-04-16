هيئة الجمارك تعلن ارتفاع إيراداتها خلال العام الماضي بنسبة 28 بالمئة

2024-04-16 13:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفوازأعلنت هيئة الجمارك، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع الإيرادات خلال العام الماضي بنسبة 28 بالمئة، فيما أشارت الى تطبيق نظام التصريح الالكترونية في 6 منافذ رئيسية.وقال رئيس الهيئة حسن العكيلي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هيئة الجمارك عملت خلال العام 2023 على مجموعة من الإجراءات متمثلة ببعض الخطوات المتعلقة بالإصلاح الإداري، حيث تمت إعادة البناء المؤسسي لمجموعة من كوادر الهيئة من خلال بناء قدراتهم وادخالهم بتدريبات عالية المستوى"، مبيناً أن "ذلك نتج عنه تدريب بحدود 1400 موظف".وأضاف أن "الهيئة عملت على تهيئة أجواء وظيفية أكثر أماناً للموظفين، حيث تم رفع الغبن عن أكثر من 1100 موظف من موظفي الهيئة وإصدار أوامر إدارية لمنحهم استحقاقهم الوظيفي وفقاً للتدرج والدرجة الوظيفية"، مشيراً الى أن "جميع هذه الإجراءات انعكست على الامتيازات في الراتب والحقوق المادية الوظيفية".وتابع أن "الهيئة لم تغفل في اتخاذ القانونية بحق الموظفين المخالفين، حيث تم تشكيل مئات اللجان التحقيقية ومعاقبة المقصرين خلال عام 2023 وبنسبة زيادة أكثر من 100‎%‎ عن العام 2022"، موضحاً أنه "تمت إحالة 104 ملفات الى هيئة النزاهة لاشتباه اللجان التحقيقية بارتكاب أفعال جرمية من قبل بعض موظفي الهيئة".وبين أنه "تم تطبيق نظام التصريح الالكترونية ونظام معد من قبل مبرمجي هيئة الجمارك في 6 منافذ جمركية"، موضحاً أن "جميع الإجراءات المتخذة أسهمت في تحقيق نسبة زيادة بإيرادات الهيئة البالغة 28 بالمئة عام 2023 مقارنة بإيرادات 2022".وأشار الى أن "إيراداتنا عام 2023 بلغت تريليوناً و33 ملياراً، فيما كانت العام 2022 نحو 800 مليار"، لافتاً الى "أننا نتطلع هذا العام الى أن تكون هناك زيادة بنسبة الإيرادات أكثر من عام 2023".وأشار الى "تدوير أكثر من 900 موظف بين المراكز الجمركية وتغيير أكثر من 50 مديراً في داخل الهيئة"، لافتاً الى أن "تبسيط الإجراءات ومراجعتها والإصلاحات الإدارية التي أجريت في تعزيز قدرات موظفي دائرة، أدى الى زيادة الإيرادات".وأوضح أن "الهيئة تعمل اليوم بنظامين الكترونيين، الأول مطبق في ستة مراكز جمركية، وهو نظام محلي تم إعداده من قبل مبرمجي الهيئة الغرض منه ضبط العمل في المراكز الجمركية"، لافتاً الى أن "جميع مراكزنا الجمركية ومعابرنا في المنطقة الغربية وفي المنطقة الوسطى وهي طريبيل وعرعر والقائم في المنطقة الغربية وزرباطية ومندلي والمنذرية في المنطقة الوسطى طبقت بها نظام التصريحة الالكتروني".وتابع أن "الزيادة المتحققة بهذه المراكز التي طبقت بها نظام التصريح الالكتروني بلغت في أقل مركز 147‎ بالمئة وأعلى مركز 208‎ بالمئة‎ مقارنة بسنة 2022"، لافتاً الى أن "هذه الزيادة ليست كبيرة من حيث الأرقام، لكن من حيث النسبة هي كبيرة لأنها المراكز الأكثر أهمية بالبلد عند تطبيق النظام الالكتروني".وذكر أن "الهيئة باشرت بتطبيق النظام الالكتروني في مركز ساحة الترحيب الكبرى بميناء أم القصر الذي هو نظام الاسكودا"، مشيراً الى أن "هذه الزيادات تحققت بتلك المراكز التي كانت إيراداتها تشكل نسبة بسيطة".