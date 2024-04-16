2024-04-16 13:24:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أعلن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الثلاثاء، إنجاز الأرصفة الخمسة لميناء الفاو الكبير وبنسبة 92 بالمئة.

وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي زار محافظة البصرة وأشرف ميدانياً على أعمال ومراحل تطوير العمل والإنجاز في مشاريع ميناء الفاو".

وأوضح أن "مشروع الطريق الرابط بين ميناء الفاو وأم قصر يمثل حلقة وصل مهمة بين ميناء الفاو وطريق التنمية الاستراتيجي"، مبيناً أن "نسبة الإنجاز في مشروع الأرصفة الخمسة (أحد مشاريع ميناء الفاو الكبير) وصلت الى 92 بالمئة".

وأضاف أن "مراحل العمل متطورة في مشروع ساحة الحاويات ونسب الإنجاز وصلت الى 73 بالمئة"، مستطرداً: "سنعمل على تشغيل ميناء الفاو الكبير منتصف العام المقبل وسيلتحق به طريق التنمية عام 2029 ليكون أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في العراق والمنطقة".

ونوه الى أن "شهر تشرين الثاني المقبل سيشهد إكساء الطريق الرابط بين ميناء الفاو وطريق التنمية بالكامل تزامناً مع استكمال إنجاز مشروع الأرصفة الخمسة".