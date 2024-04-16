وطني التايكواندو يواصل استعداداته لبطولة الشرطة العربية

2024-04-16 13:24:03 - المصدر: واع

بغداد – واعيستعد منتخبنا الوطني بالتايكواندو للمشاركة في بطولة الشرطة العربية المزمع إقامتها في بغداد مطلع آيار المقبل، من خلال معسكره التدريبي المقام في محافظــة السليمانية، والذي يهدف الى تجهيز عناصرنا بالصورة المطلوبة فنياً وبدنياً، بغية المنافسة للفوز بالأوسمة الملونة.وقال المنسق الإعلامي لاتحاد التايكواندو أحمد الغراوي في تصريح لصحيفة الصباح تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الثلاثاء: إن "التحضيرات تسير على قدم وساق من أجل احتضان بطولة الشرطة العربية التي ستشهد مشاركة العديد من دول المنطقة، مؤكداً حرص اتحاد اللعبة على مواصلة الجهود عبر تهيئة جميع الوسائل لانجاح الكرنفال المقبل، بالشكل الذي يعكس مكانة بلدنا في تنظيم مختلف الفعاليات الرياضية عربياً وآسيوياً".وأضاف أن "هذه الاستضافة ستفتح آفاقاً جديدة للتايكواندو في العراق والمنطقة، لتواكب ما تشهده رياضتنا من قفزات كبيرة، إذ نجحت في احتضان مسابقات عديدة بمختلف الألعاب خلال الفترة الأخيرة، وفي المقدمة يأتي حدث إقامة كأس الخليج العربي حينما أبدعت البصرة بتنظيم واحدة من أجمل النسخ بشهادة الجميع".وأوضح الغــراوي أن"منتخبنا انتظم بمعسكرٍ تدريبيٍ في السليمانية لمدة (15) يوماً، ويتضمن وحدات تدريبية مكثفة بقيادة الملاك التدريبي المؤلف من جاسم رحمة ونبيل قاسم وحسين غزال، وتحت إشراف المدير الفني للفرق الوطنية الإيراني محمد باقري معتمد، مبيناً أن المحطة الاعدادية ستكون بروفة أخيرة للاعبينا قبل خوض غمار المسابقة العربية،على أمل تحقيق نتائج إيجابية تليق بسمعة اللعبة".