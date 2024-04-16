2024-04-16 13:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن تدمير اوكار لإرهابيين ضمن قاطع عمليات شرق صلاح الدين.

وذكر بيان للخلية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مفارز جهاز مكافحة الإرهاب ومديرية الاستخبارات العسكرية وبتخطيط واشراف خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، تمكنوا من تزويد طيران القوة الجوية بمعلومات دقيقة عن هدف مهم".

وتابع ان "صقور الجو الغيارى نفذوا ضربتين جويتين ناجحتين باستخدام طائرات F_16 ضمن قاطع عمليات شرق صلاح الدين وديالى لاستهداف هذا المكان"، مشيرا إلى أن "العملية أسفرت عن تدمير أوكار لداعش بداخلها 5 عناصر إرهابية".