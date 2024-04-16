الكهرباء النيابية توصي بالمضي بإجراءات تشريع مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة

2024-04-16 14:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأوصت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، بالمضي بإجراءات تشريع مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة، وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "اللجنة عقدت اجتماعاً برئاسة النائب حسن الأسدي نائب رئيس اللجنة وحضور عدد من أعضائها لمناقشة تقرير قانون تنظيم الطاقة المتجددة، قبل عرضه للقراءة الثانية في جلسة مجلس النواب".وأضاف البيان أن "اللجنة وبحضور النائب ماجد شنكالي رئيس لجنة الصحة النيابية قرأت المواد والإجراءات المتعلقة بالقانون بهدف تحديد الإطار القانوني لتنظيم عملية إنتاج الكهرباء، والمساهمة في مواجهة التغيير المناخي وفقاً للالتزامات الدولية، وتحقيق التنمية المستدامة".وتابع البيان أن "اللجنة اطلعت على آراء الجهات الاستشارية وأكدت أهمية الاستماع للآراء والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة من خلال الاستضافات وعقد الاجتماعات وورش العمل للخروج بصيغة شاملة تلبي متطلبات وحاجة المواطن مع ترشيد الاستهلاك من أجل تجهيز الطاقة المستدامة".وأشار الى أن "اللجنة أوصت بالمضي بإجراءات تشريع القانون وفقاً للسياقات القانونية المتبعة في مجلس النواب معربة عن استعدادها لاستقبال آراء السادة اعضاء المجلس بهذا الخصوص".