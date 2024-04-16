وزير الصحة يؤكد دعمه لكافة الاختصاصات الطبية وتنفيذ أولويات البرنامج الحكومي

2024-04-16 14:24:02 - المصدر: واع

بغداد-واعأكد وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي ،اليوم الثلاثاء، دعمه لجميع الاختصاصات الطبية وتنفيذ أولويات البرنامج الحكومي.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي ترأس اجتماعاً للجان الفنية والاستشارية لجراحة العظام والكسور اليوم في مقر الوزارة".وأضافت أنه "تم خلال الاجتماع مناقشة توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية الخاصة بجراحة العظام والكسور لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين".وأكد الحسناوي، بحسب البيان "دعمه لجميع الاختصاصات الطبية وتنفيذ أولويات البرنامج الحكومي الخاص بتطوير القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمراجعين لجميع المؤسسات الصحية في بغداد وعموم المحافظات".