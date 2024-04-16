اليوم .. قمتان سلويتان لحساب منافسات دور الثمانية من الدوري

2024-04-16 14:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واعيسعى فريق الشرطة اليوم الثلاثاء إلى تكرار نتيجة الفوز عندما يواجه مرة أخرى نظيره دجلة الجامعة في قاعة الشعب، ضمن منافسات دور الثمانية من الدوري الممتاز بكرة السلة، إذ يتطلع القيثارة إلى مواصلة مشواره الناجح والتأهــل إلى الدور نصف النهائي.ويبدو أن القيثارة بقيادة مدربه اللبناني غسان سركيس أمام فرصة إقصاء منافسه فريق دجلة وخطف بطاقة التأهل، إذ يتقدم بنتيجة السلسلة بمباراتين لواحدة، ليضرب موعداً في الدور المقبل مع الدفاع الجوي ثاني المتأهلين للمربع الذهبي.بدوره سيحاول دجلة الجامعة مقارعة لاعبي القيثارة، واللعب بندية عالية وعدم التهاون، على أمل تأجيل الحسم، معتمداً على حنكة مدربه المصري في توظيف عناصره، للحد من خطورة لاعبي المنافس وعدم فسح المجال لهم بالوصول إلى السلة.وتعقب هذه المواجهة قمة ثانية، تجمع فريقي الكرخ والحشد الشعبي التي تضيفها القاعة ذاتها، ويسعى الكرخ من خلالها إلى تصحيح المسار وتعويض خسارته في اللقاء السابق الذي جمعهما بفارق (8) نقاط، وتشير نتيجة السلسلة إلى تفوق الأخير بنتيجة (2 – 1).