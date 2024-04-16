العراق والأردن يؤكدان أهمية توطيد علاقات التعاون في الحقول التشريعية والقانونية

2024-04-16 14:40:02 - المصدر: الفرات نيوز

رئيس الجمهورية يلتقي رئيس مجلس النواب الأردني

زار فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء ١٦ نيسان ٢٠٢٤ مجلس النواب الأردني في العاصمة الأردنية عمّان، يرافقه وفد ضم معالي وزير الصناعة والمعادن السيد خالد بتال النجم، وعضو مجلس النواب السيد طالب خليل راهي، إضافة إلى عدد من المسؤولين والمستشارين.

وكان في استقبال فخامته رئيس مجلس النواب الأردني السيد أحمد الصفدي الذي رحب بزيارة السيد الرئيس، مشيرا إلى أهميتها في تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين.

وأكد الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد أهمية توطيد علاقات التعاون بين مجلس النواب العراقي ومجلس النواب الأردني في الحقول التشريعية والقانونية، والتنسيق المشترك في المواقف الدولية، إضافة إلى تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية انطلاقا من الروابط التاريخية والجغرافية والاجتماعية التي تجمع البلدين.

وأشار السيد الرئيس إلى أن العراق ينعم بالاستقرار الأمني بعدما طوى سنوات من التحديات الأمنية جراء الإرهاب الظلامي، مبينا أن التركيز حاليا ينصب على عملية البناء والإعمار والارتقاء بالمستوى المعيشي والخدمي للعراقيين عبر دعم الاستثمار في مختلف المجالات، وتشجيع رجال الأعمال والشركات في الدول الشقيقة والصديقة للدخول والعمل في السوق العراقية.

من جانبه، أعرب السيد أحمد الصفدي عن سعادته بزيارة رئيس الجمهورية لمبنى مجلس النواب الأردني، واصفا زيارة فخامته إلى المملكة الأردنية بالتاريخية، مشيرا إلى أهميتها في تعزيز العلاقات بين البلدين.

كما أكد حرص جلالة الملك عبد الله الثاني والشعب الأردني على الارتقاء بمستوى العلاقات وبما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين الشقيقين.



الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية