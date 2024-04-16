في دولة أوروبية.. ارتفاع معدل البطالة أكثر من المتوقع

2024-04-16 14:40:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفع معدل البطالة في بريطانيا أكثر من المتوقع، ليصل إلى 4.2 خلال الأشهر الثلاثة التي انتهت في فبراير الماضي، وهو أعلى مستوى يصل إليه منذ ما يقرب من 6 أشهر، وبارتفاع عن نسبة 3.9 التي تم تسجيلها خلال الأشهر الثلاثة التي انتهت في يناير. ونقلت وكالة أنباء بي إيه ميديا البريطانية اليوم الثلاثاء، عن مكتب الإحصاء الوطني أن نمو الأرباح تراجع مجددًا، في أحدث علامة على تأثير حالة عدم اليقين الاقتصادي على سوق العمل في المملكة المتحدة. وأظهرت الأرقام تراجع نمو الأجور بشكل منتظم، باستثناء المكافآت ليصل إلى 6 خلال الأشهر الثلاثة التي انتهت في فبراير. وارتفعت الأجور العادية الحقيقية بنسبة 2.1، وهي النسبة الأعلى منذ ما يقرب من عامين ونصف العام، مدفوعة بانخفاض التضخم. جدير بالذكر أن بيانات رسمية أظهرت أن اقتصاد بريطانيا عاد إلى النمو في بداية عام 2024، ما يوفر متنفساً لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات المتوقعة هذا العام بعد أن دخل الاقتصاد في حالة ركود ناجمة عن الأداء المتباين لقطاعاته في النصف الثاني من 2023. وسجلت بريطانيا نموا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 0.2 في ينايركانون الثاني على أساس شهري بدعم من تعافي قطاعي تجارة التجزئة وبناء المنازل، بعد تراجع 0.1 في ديسمبر كانون الأول. وجاء هذا متماشيا مع توقعات الخبراء الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز.