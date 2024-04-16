2024-04-16 14:40:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

عقدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً برئاسة عطوان العطواني تحضيراً لوصول جداول موازنة 2024. وذكر المكتب الاعلامي للعطواني في بيان تلقته وكالة الاقتصاد نيوز ان اللجنة المالية النيابية عقدت اليوم اجتماعا برئاسة عطوان العطواني، واستضافت فيه مدير عام دائرة المحاسبة ومدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية. وأكد العطواني ان هذا الاجتماع جاء تحضيرا لوصول جداول موازنة 2024، لافتا الى اننا بحثنا عددا من الملفات منها تأخر إطلاق التمويل واطلعنا على جداول انفاق عام 2023.