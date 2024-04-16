رئيس الجمهورية يؤكد أهمية توطيد علاقات التعاون بين مجلس النواب العراقي والأردني

2024-04-16 14:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، أهمية توطيد علاقات التعاون بين مجلس النواب العراقي والأردني.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن رئيس الجمهورية زار مجلس النواب الأردني في العاصمة الأردنية عمّان، يرافقه وفد ضم وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم، وعضو مجلس النواب طالب خليل راهي، إضافة إلى عدد من المسؤولين والمستشارين".

وأضاف البيان أنه "كان في استقباله رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي الذي رحب بزيارة رئيس الجمهورية"، مشيرا إلى "أهميتها في تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين".

وأكد رئيس الجمهورية "أهمية توطيد علاقات التعاون بين مجلس النواب العراقي ومجلس النواب الأردني في الحقول التشريعية والقانونية، والتنسيق المشترك في المواقف الدولية، إضافة إلى تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية انطلاقا من الروابط التاريخية والجغرافية والاجتماعية التي تجمع البلدين".

وأشار إلى أن "العراق ينعم بالاستقرار الأمني بعدما طوى سنوات من التحديات الأمنية جراء الإرهاب الظلامي"، مبينا أن "التركيز حاليا ينصب على عملية البناء والإعمار والارتقاء بالمستوى المعيشي والخدمي للعراقيين عبر دعم الاستثمار في مختلف المجالات، وتشجيع رجال الأعمال والشركات في الدول الشقيقة والصديقة للدخول والعمل في السوق العراقية".

من جانبه، أعرب الصفدي عن "سعادته بزيارة رئيس الجمهورية لمبنى مجلس النواب الأردني، واصفا زيارة فخامته إلى المملكة الأردنية بالتاريخية"، مشيرا إلى "أهميتها في تعزيز العلاقات بين البلدين".

وأكد الصفدي حرص الملك عبد الله الثاني والشعب الأردني على الارتقاء بمستوى العلاقات وبما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين الشقيقين".