2024-04-16 14:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

عقدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً برئاسة عطوان العطواني تحضيراً لوصول جداول موازنة 2024.

وقال المكتب الاعلامي للعطواني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "اللجنة المالية النيابية عقدت اليوم اجتماعا برئاسة عطوان العطواني استضافت فيه مدير عام دائرة المحاسبة ومدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية".

وأكد العطواني ان "هذا الاجتماع جاء تحضيرا لوصول جداول موازنة 2024"، لافتا الى "اننا بحثنا عددا من الملفات منها تأخر إطلاق التمويل واطلعنا على جداول انفاق عام 2023".