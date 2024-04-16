أمانة مجلس الوزراء تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد لأبناء المكون الإيزيدي

2024-04-16 15:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عن تعطيل الدوام الرسمي لأبناء المكون الايزيدي.

وذكر بيان للأمانة العامة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "استناداً إلى قرار مجلس الوزراء (23211 لسنة 2023) حصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء، على تعطيل الدوام الرسمي لأبناء المكون الأيزيدي حصراً، يوم الأربعاء، الموافق، للسابع عشر من شهر نيسان، سنة 2024".

وأشار البيان الى أن "العطلة تأتي تزامناً مع عيد رأس السنة الأيزيدية".