وزير العدل يعلن افتتاح بناية جديدة تتيح للقضاء تدوين إفادة المحكومين عبر الإنترنت

2024-04-16 15:24:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع – حسن الفوازأعلن وزير العدل خالد شواني، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح البناية الخاصة بالمدعي العام في دائرة الإصلاح العراقية، فيما أشار الى أن البناية ستتيح للقضاء تدوين إفادة المحكومين عبر الانترنت.وقال شواني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "افتتاح البناية الخاصة بالمدعي العام في دائرة الإصلاح العراقية تهدف لإجراء تدوين إفادة النزلاء بصفة متهمين أو شهود، فضلاً عن سير الإجراءات التحقيقية".وأوضح أن "هذه البناية هي ثمرة التعاون والتنسيق بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل لغرض تحقيق الانسابية في تدوين إفادة النزلاء سواء بصفة المتهم أو بصفة الشهود أو أي صفة قضائية أخرى تتطلب اتخاذ إجراءات قضائية"، مشيراً الى أن "ذلك سيتيح للقضاء الأعلى إمكانية تدوين إفادة النزلاء والمحكومين افتراضياً من خلال شبكة الانترنت بالنقل الحي صوت وصورة وبالتالي توفير الكثير من الوقت على مجلس القضاء الأعلى، فضلاً عن توفير الجهود على الاجهزة الأمنية، وتقليل المصاريف المادية التي تتحملها وزارة العدل أو مجلس القضاء الاعلى، وسرعة انجاز عمليات سير القضاء".واضاف، ان "التعاون بين مجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل هي جزء من البرنامج الحكومي من أجل تبسيط الإجراءات وتحقيق السيادة في العمل".