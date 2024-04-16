رئيس اتحاد الكرة: ثقتنا مطلقة بالملاك التدريبي للمنتخب الأولمبي لبلوغ أولمبياد باريس

2024-04-16 15:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، اليوم الثلاثاء، ثقته المطلقة بالملاك التدريبي للمنتخب الأولمبي لبلوغ أولمبياد باريس.وقال الاتحاد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال التقى، اليوم الثلاثاء، وفد المنتخب الأولمبي بمقر إقامته بحضور عضوي الاتحاد غانم عريبي وغالب الزاملي".وأكد درجال أن "ثقتنا مطلقةٌ بالملاك التدريبي بقيادة المدرب راضي شنيشل واللاعبين في تحقيق نتيجة إيجابية في افتتاح مشواركم الآسيوي أمام تايلاند، وأن تكون البداية واثقة"، مشيراً الى أن "هدفنا وطموحنا بلوغ أولمبياد باريس لإسعاد شعبنا الكريم، وتسجيل أسماء اللاعبين في السجل الذهبي لكرتنا".وأشار رئيس الاتحاد إلى أن "الروح القتالية أثناء المباراة والتركيز في تطبيق الواجبات يسهم في إحراز الانتصارات".