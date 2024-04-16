الشباب والرياضة تكمل تحضيراتها لاستضافة لقاء العهد والنهضة على ملعب كربلاء الدولي

2024-04-16 15:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكملت وزارة الشباب والرياضة جميع استعداداتها لاستضافة مباراة فريقي العهد اللبناني والنهضة العماني في إياب نهائي منطقة الغرب لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والتي ستقام مساء اليوم الثلاثاء على أديم ملعب كربلاء الدولي .وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة الشباب والرياضة حسام حسن في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ملاكات الوزارة وإدارة الملعب وبتوجيه ومتابعة من وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع أكملت جميع التحضيرات الفنية واللوجستية في ملعب المباراة الذي بات جاهزاً لاستضافة ضيوف العراق من الأشقاء اللبنانيين والعمانيين والطواقم التحكيمية والإدارية المشرفة من الاتحاد الاسيوي لكرة القدم".وأكد حسن أن "النجاح في تنظيم مثل هذه المباريات يعزز الثقة في استضافة العراق للأحداث الرياضية الإقليمية والقارية المهمة ، وهذا ما تجلى في النجاح الكبير الذي حققته بطولة خليجي 25 في البصرة، ومن ثم بطولة غرب اسيا لكرة القدم في بغداد وليس انتهاءً بنجاح العراق بتنظيم بطولة كاس اسيا للقوس والسهم خلال شهر شباط الماضي"، داعياً "الجمهور العراقي لحضور هذه المباراة المهمة والإسهام في النجاح التنظيمي لها بعد الإشادات العديدة بالجماهير العراقية التي تضفي المزيد من الاثارة والألق على مختلف المباريات والبطولات".