بالصور: وفد‎ من امانة مجلس الوزراء يطلع على المشاريع الاستراتيجية في الناصرية

2024-04-16

شبكة اخبار الناصرية:وصل وفدٌ من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى محافظة ذي قار اليوم الثلاثاء لمتابعة مشروع المدارس الصينية وملعب الادارة المحلية.وقال المتحدث الرسمي لامانة مجلس الوزراء حيدر مجيد لشبكة اخبار الناصرية، ان الزيارة التي يجريها فريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم في محافظة ذي قار تتضمن متابعة ميدانية لاعمال...

