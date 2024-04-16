ذي قار: شركة اور العامة تجهز كهرباء الفرات الأوسط بـ 25 كم من القابلوات

2024-04-16 15:40:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: قالت شركة اور العامة في ذي قار انها قامت بتجهيز كهرباء الفرات الاوسط بالقابلوات وفق للعقد المبرم بين الطرفين. وذكر بيان للشركة تابعته شبكة اخبار الناصرية ان التجهيز شمل 25 كم من اسلاك القابلو وبقية مفردات العقد بين الطرفين. واضاف، ان التجهيز جاء وفق التوقيتات الزمنية للعقد...

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